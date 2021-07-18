Лидер Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Армин Лашет рассмеялся во время пресс-конференции президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, которая проходила в пострадавшем от наводнении немецком городе. Причем в тот момент президент говорил о жертвах стихии и помощи пострадавшим.

Видео с брифинга Штайнмайера опубликовано на Ютуб.

Инцидент произошел в Эрфтштадте, одном из наиболее пострадавших городов на западе ФРГ. Глава государства произносил речь о необходимости проявлять солидарность и помогать пострадавшим в зоне бедствия. Камеры запечатлели момент, когда стоявший сзади Армин Лашет стал шутить с коллегами и смеяться.

Это привело к скандалу в немецком обществе. В тренды Twitter вышел хэштег #Laschetlacht ("Лашет смеется"). При этом в соцсетях его начали критиковать как простые жители страны, так и политики.

"Это Лашет, весёлый чувак, который может стать следующим канцлером Германии. Думаю, голосовать за него я не буду", - например, высказалась пользователь Твиттера под ником Clannad99.

"Не могу представить, чтобы Меркель смеялась на фоне такой травмирующей ситуации, при которой на глазах невинных людей смывало их дома, магазины и средства к существованию", - негодует другой пользователь под ником Пол Нейсбит.

Позже Лашет, который является премьер-министром пострадавшей от наводнения федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия и претендует на пост канцлера Германии, был вынужден извиниться за неуместные улыбки во время визита в самые пострадавшие от стихии регионы.

"Я жалею о впечатлении, которое создал разговор. Это было неуместно, и мне это пошло во вред", - написал Лашет на своей странице в Twitter.

Эксперты отмечают, что в условиях предвыборной кампании, которая сейчас идёт в ФРГ, реакция кандидатов на трагедию может серьёзно повлиять на их политическое будущее. Аналитики напомнили о событиях 2002 года, когда наводнение в Германии "помогло" переизбраться на пост канцлера Герхарду Шрёдеру: политик принимал непосредственное участие в операциях по ликвидации последствий стихии. Смех Лашета, считают эксперты, теперь может сильно ударить не только по нему самому, но и по партии.

Напомним, в Западной Европе произошло крупнейшее за последние 50 лет наводнение. Кроме Германии, пострадали также Бельгия, где погибли 27 человек, и Нидерланды. Сильные дожди продолжаются в Швейцарии, во Франции и Великобритании.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как на Германию обрушилось наводнение и как его последствия скажутся на выборах.