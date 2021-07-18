В понедельник, 19 июля, в Украине наконец начнет спадать изнуряющая жара. На Западе Украины будет уже влажно и прохладно. Правда, на остальной территории страны пока удержится жаркая и сухая погода.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в западных областях, днем также и в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской, - грозовые дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с. А в Карпатах - значительные дожди. На остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, на востоке юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +17...+22°, на побережье до +25°; днем в западных и Житомирской областях +22...+27°, в южных и восточных областях +32...+37°, на остальной территории +28...+33°; в Карпатах ночью +11...+16°, днем +16...+21°.

В столице пройдут грозовые дожди со шквалами 15-20 м/с; температура ночью +20...+22°, днем +28...+30°.

Во вторник, 20 июля, на Закарпатье и Прикарпатье ночью местами в северных, днем и в большинстве южных и центральных областей ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы, на остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +14...+19°; днем в западных областях +21...+26°, в северных областях +23...+28°, в центральных областях +26...+31°; на юге и востоке страны ночью +18...+23°, днем 20 июля +30...+35°.

В Киеве 20 июля ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +16...+18°; днем +26...+28°.

18 июля на 9:00 температура воды была в Черном и Азовском морях +27...+28°, в Днепре в пределах Киева +27°.

Напомним, ранее синоптик рассказывала, какой будет погода в воскресенье и когда в Украине спадет жара.

Также мы писали, что в МОЗ призвали украинцев проверять УФ-индекс на смартфоне, прежде чем выходить на улицу.