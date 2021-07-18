В аэропорту Лиссабона были отменены две сотни рейсов из-за забастовки работников компании Groundforce. Двухдненвная забастовка началась 17 июля.

Об этом сообщает Rueters.

Забастовку объявил Союз техников по обслуживанию аэропортов. В нем состоят почти 100% работников компании, которая занимается техническим обслуживанием здания аэропорта. Сотрудники наземных служб воздушной гавани протестуют против задержек в выплатах зарплаты, а также отпускных пособий.

Как сообщается, самые большие убытки из-за акции понесла португальская компания ТАР, однако в целом протест не повлияет на бюджет компании.

ТАР уже предложил Groundforce одолжить денег для выплаты зарплат, но это предложение осталось без ответа.

Ранее "Страна" сообщала, что 15 июля Международный аэропорт "Одесса" не принял ни одного рейса. Причиной послужила подготовка новой взлетно-посадочной полосы к эксплуатации. В частности, были отменены запланированные рейсы в Турцию, Польшу, Египет и Израиль. Также не выполнялись внутренние рейсы между Одессой и Киевом.

Также мы писали о том, как в июне туристы застряли в аэропорту Харькова, поскольку на самолет в Анталью продали больше билетов, чем он вмещал.