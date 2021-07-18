Соединенные Штаты Америки предоставили армии Афганистана три вертолета Black Hawk.

Об этом сообщил пресс-секретарь афганских сил обороны и безопасности генерал Аджмал Омар Шинвари в Твиттере.

"В соответствии с обязательствами, взятыми во время недавнего визита президента в США, сегодня из США героическим ВВС Афганистана доставлены для оснащения афганских национальных сил обороны и безопасности три новых UH-60 Blackhawk", - написал Шинвари в микроблоге.

Перед этим советник по национальной безопасности Афганистана Хамдулла Мохеб анонсировал, что в ближайшее время США предоставят афганским ВВС семь вертолетов Black Hawk, и что поставки будут продолжаться и дальше. Мохеб также заявил, что с прибытием боевых вертолетов ситуация на фронтах улучшится, и текущие проблемы будут лучше решаться с помощью авиационной техники.

В прошлом месяце министерство обороны Афганистана объявило, что Соединенные Штаты предоставят афганским военно-воздушным силам 45 боевых вертолетов и семь истребителей А29.

Напомним, недавно мы писали, что экс-президент США Дональд Трамп упрекнул Джо Байдена из-за парадов Талибана с американским оружием в Афганистане.

Также мы сообщали, что США обеспокоились ростом насилия в Афганистане после начала вывода американских войск из страны.