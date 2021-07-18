В Великобритании министр здравоохранения Саджид Джавид заразился коронавирусом. Сейчас чиновник чувствует легкие симптомы болезни COVID-19. Из-за контактов с ним премьер-министру страны Борису Джонсону пришлось перейти на удаленный режим работы.

Об этом сообщает Sky News.

"Сегодня утром у меня обнаружили положительный результат на COVID. Я жду результатов повторного ПЦР-теста, но, к счастью, мне сделали прививку, и симптомы легкие. Пожалуйста, не забудьте обратиться за вакциной, если вы еще этого не сделали", - написал Джавид в Twitter 17 июля.

Симптомы у чиновника проявились всего через три дня после того, как он побывал в доме престарелых на юге Лондона. Что касается вакцинации, то министр здравоохранения получил первую прививку вакциной AstraZeneca 17 марта, а вторую дозу - 16 мая.

Джонсон ушел на карантин, поскольку накануне контактировал с главой Минздрава. Возможно, его примеру придется последовать другим членам британского кабинета министров.

Напомним, в Великобритании за минувшие сутки было зарегистрировано 26 068 случаев заражения коронавирусом. Это максимальное с конца января количество инфицирований.

На днях "Страна" приводила сообщение британского министерства здравоохранения о том, что в островном государстве обнаружили шесть случаев заболевания "лямбда"-вариантом коронавируса, который впервые выявили в Южной Америке в прошлом году и который ранее не покидал ее пределов.