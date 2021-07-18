В Тель-Авиве местные власти решили обязать жителей города сдать образцы ДНК своих собак. С помощью собранной базы ДНК будут выявлять тех, кто не убирает отходы жизнедеятельности своих питомцев.

Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета города, передает "РИА Новости".

Как рассказали в муниципалитете, городской совет Тель-Авива-Яффо одобрил поправку к муниципальному постановлению, требующую от владельцев собак предоставлять образец ДНК своей собаки при продлении муниципальной лицензии. Таким образом, городские инспекторы смогут протестировать образцы несобранных отходов собак и сопоставить их с образцами ДНК из муниципальной базы данных.

Хозяевам, которые ленятся убирать фекалии за своей собакой, будут присылать по почте штрафы, а также обяжут оплатить расходы на тест ДНК.

По информации пресс-службы, у каждого 11-го жителя города есть собака. Тель-Авив считается одним из наиболее "собаколюбивых" мегаполисов в мире, в городе созданы десятки парков для собак, предлагаются бесплатные пакеты для сбора отходов. Тем не менее, ежемесячно владельцы животных не убирают около 500 кг собачьих отходов.

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