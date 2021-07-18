На территории аннексированного украинского Крыма за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 409 человек. Этот показатель является новым историческим максимумом на полуострове за все время пандемии.

Об антирекорде написал во "ВКонтакте" "глава Крыма" Сергей Аксенов.

"За 17 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 289 выявлены при обращении за медицинской помощью, 107 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 случаев - завозные из-за рубежа", - говорится в посте Аксенова.

Ранее максимальный показатель заражения в Крыму за сутки составлял 401 человек. При этом за последние 24 часа выздоровел от COVID-19 161 крымчанин. А обследованы были 6 466 людей.

Из-за роста заболеваемости в Крыму 22 июня ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запрещены ночная работа общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов. Также запрещено проведение выпускных вечеров.

Как писала "Страна", за минувшие сутки, 17 июля, в Украине выявили 229 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это более чем вдвое меньше, чем за 16 июля, когда зарегистрировали 591 случай. Такой спад инфицирований давно стал традиционным для выходных.

Мы также рассказывали, что за субботу от коронавируса привились более 50 тысяч граждан Украины.