Количество жертв наводнения в западной Германии возросло до 170 человек. А сам катаклизм назвали наиболее масштабным в Европе за последние 50 лет.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным полиции, около 98 граждан ФРГ погибли в районе Арвайлер к югу от Кельна. Сотни людей все еще числятся пропавшими без вести, поскольку некоторые районы оказались изолированными из-за высокого уровня воды, а связь в некоторых местах отсутствует.

Согласно заявлению властей, около 700 граждан эвакуировали вечером в пятницу после того, как в городе Вассенберг прорвало дамбу. А на западе Германии подвергается риску прорыва плотина Штайнбахталь, поэтому около 4500 человек были эвакуированы из домов ниже по течению.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Эрфтштадт в земле Северный Рейн-Вестфалия, где из-за наводнения погибли 45 человек.

Штайнмайер сказал, что пройдут недели, прежде чем можно будет оценить полный ущерб, который, как ожидается, потребует несколько миллиардов евро из средств на восстановление.

Растет число жертв стихии и в Бельгии. По данным национального кризисного центра, который координирует операцию по оказанию помощи, в стране число погибших увеличилось до 27. При этом 103 человека "пропали без вести или недоступны".

Напомним, в результате обильных и продолжительных дождей на запад Германии обрушились наводнения. Сильнее всего пострадали федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Местные власти объявили чрезвычайное положение. "Страна" публиковала фото и видео бедствия в ФРГ.

Кроме того, в Германии начались перебои с электричеством. Без света остались 102 тысячи человек.