В России хотят провести новые испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного носителя. Предполагается, что это произойдет в августе.

Дату приводит агентство "ТАСС" со ссылкой на источник.

"Первый пуск "Циркона" в рамках госиспытаний с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота планируется выполнить в первой половине августа. Во второй половине августа начнутся летно-конструкторские испытания "Циркона" с атомной подводной лодки "Северодвинск", - сказал источник журналистов.

Также он уточнил, что сначала испытания намеревались провести в мае-июне.

В ходе учений "Северодвинск" выполнит первый испытательный пуск "Циркона" из надводного положения. При этом ракета должна будет поразить надводные цели.

Как сообщала "Страна", год назад в России уже проводили испытания этой гиперзвуковой ракеты. В них тоже участвовал фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики ракеты по дальности и точности стрельбы.

Мы также писали, что в России на фоне черноморских учений Sea Breeze прошли маневры с использованием ракет систем ПВО С-400 "Триумф". Военные выполнили электронные пуски ракет для уничтожения противника.