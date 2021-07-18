В воскресенье, 18 июля, в Украину прибыли первые два миллиона доз вакцины от коронавируса Moderna, которую передали США по инициативе COVAX.

Об этом сообщили в ЮНИСЕФ.

"Детский фонд ООН доставил в Украину более 2 млн доз COVID-вакцины производства американской компании Moderna. Партия в размере 2 000 040 доз была предоставлена американским правительством по глобальному механизму COVAX", - говорится в сообщении.

Привезенная вакцина от коронавируса пойдет на прививки, которые будут выполнять мобильные бригады среди организованных коллективов и профессиональных групп предыдущих этапов вакцинации.

"Развоз в регионы начнем уже сегодня, до среды вакцина будет в каждой области", - заверил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

Он добавил, что мРНК-вакцина одобрена ВОЗ для экстренного применения.

"Это значит, что после полного курса прививки ею также можно будет получить международный сертификат о проведении вакцинации", - написал министр.

По его словам, полный курс прививки предусматривает введение двух доз вакцины с интервалом в 28 дней.

Moderna требует особенного хранения и транспортировки, которое обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль анонсировал получение первой партии американской вакцины от коронавируса Moderna в июле.

В субботу, 17 июля, США отправили Украине два миллиона доз вакцины Moderna.