С начала суток воскресенья, 18 июля, противник обстрелял поселок Пески на Донбассе из минометов 120-го калибра. В результате украинские военные не пострадали. А в субботу режим перемирия срывали 13 раз, при обстрелах были ранены двое служащих ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС в Facebook.

За прошедшие сутки, 17 июля, в районе ООС противник 13 раз нарушил режим прекращения огня. Вблизи Чермалыка противник обстреливал украинские позиции из стрелкового оружия. В районе Водяного, что на Приазовье, трижды вели огонь из вооружения БМП-1, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов разных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Широкино и Павлополя открывали огонь из минометов 82-го калибра. В направлении Старогнатовки применяли артиллерию калибра 122-мм. В районе поселка Песков трижды обстреливались позиции ВСУ из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А неподалеку Новозвановки дважды открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов двое бойцов из состава ОС получили ранения. Они находятся в военном госпитале. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другого - удовлетворительное.

Также на севере Луганской области был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата противника типа "Орлан-10".

"По состоянию на 7:00 утра, 18 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи поселка Пески противник открыл огонь из минометов 120-го калибра. С начала суток боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", - говорится в сообщении штаба ООС.

Обо всех фактах нарушений со стороны противника украинская сторона сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм, добавили в штабе.

Напомним, ранее мы писали, что на Донбассе из-за обстрелов погибли мирный житель и военный ООС.

Также сообщалось, что под обстрелом в зоне ООС погиб военный из Закарпатья Владимир Белов.