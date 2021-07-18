Во время проведения Олимпийских игр-2020 в Токио спортсмены будут спасть на специальных картонных кроватях. Конструкция и материал мебели для отдыха выбраны специально с расчетом, чтобы предотвратить сексуальные контакты между атлетами. Это сделано из-за пандемии коронавируса - для минимизации всех видов общения.

О новшестве сообщает сайт Explica.

Решение об установке необычной мебели принял Международный олимпийский комитет.

По данным сайта, кровати будут ломаться от резких движений. Они сделаны из переработанных материалов – дерева и картона. И хотя мебель выдерживает вес до 200 кг, она ломаются от слишком резких движений. Также на мебели не рекомендуется прыгать.

Несмотря на такие меры, спортсменам все же выдадут 150 тысяч презервативов - традиция снабжать атлетов средствами контрацепции закрепилась с 1980-х годов. В оргкомитете надеются, что атлеты привезут их в свои страны и повысят осведомленность соотечественников о половых заболеваниях, а не будут использовать в олимпийской деревне.

Известно, что на Олимпиаде спортсменам даже запретили обниматься и пожимать друг другу руки, чтобы не допустить заражения коронавирусом.

Ранее мы писали, что для участников Олимпиады и Паралимпиады-2020 в Токио каркасы для кроватей сделают из перерабатываемого картона, а матрацы - из пластика из экологических соображений.

Также "Страна" рассказывала, что Япония сделает медали для Олимпиады-2020 из старых мобильных телефонов. Олимпийский комитет Японии установил специальные ящики для сбора гаджетов в офисах и салонах связи по всей стране.