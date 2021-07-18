Служба безопасности Украины вызвала главу Минобороны РФ Сергея Шойгу для вручения письменного подозрения по ч. 3 ст. 27 и ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Эти статьи касаются создания "непредвиденных законом военизированных вооруженных формирований, которое привело к гибели людей".

Об этом сообщает издание "Главком".

Повестку подписал старший следователь Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко.

СБУ вызывает Шойгу 20 июля в Мариуполь. Там спецслужбисты хотят провести с ним следственные действия.

По данным издания, аналогичную повестку о вызове в СБУ получил и российский бизнесмен, основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев.

Украинские органы не в первый раз обращаются с подобными запросами к высокопоставленным чиновникам РФ. В мае Офис генпрокурора сообщил генерал-полковнику российских вооруженных сил, советнику министра обороны РФ Шойгу о подозрении в пособничестве блокирования воинской части ВМС Вооруженных сил Украины во время оккупации Крыма.

По данным следствия, в феврале-марте 2014 года подозреваемый командовал Южным военным округом ВС РФ и организовал окружение бронетранспортерами и блокирования воинской части А2272 1-го батальона морской пехоты Военно-морских сил ВСУ.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Шойгу внес статью Путина о единстве русских и украинцев в обязательную программу подготовки военных.

А "Страна" рассказывала о заявлении министра обороны РФ, что Украина спровоцировала кризис на Донбассе.