Министерство здравоохранения опубликовало данные о вакцинации против коронавируса за субботу, 17 июля. В первый выходной привились 50 435 граждан Украины.

Статистика появилась в Фейсбуке ведомства.

По информации Минздрава, одну дозу вакцины получили 34 079 человек, полностью иммунизированы 16 356 человека.

В течение суток работали:

179 мобильных бригад;

354 прививочных пункта;

229 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании дозы получили уже 2 638 941 человек. Из них ввели одну дозу 2 638 939 людям, полностью иммунизированы и получили две дозы 1 422 536 человек. Всего проведено 4 061 475 прививок.

Ранее "Страна" сообщала, сколько людей заразились коронавирусом за 17 июля. Количество выявленных случаев традиционно для выходных резко упало по сравнению с будними днями.

Мы также приводили комментарий бывшего министра здравоохранения Украины Максима Степанова по поводу нового нелегального бизнеса, который набирает популярность в Украине: подделки паспортов вакцинации для выезда в Евросоюз.