За минувшие сутки, 17 июля, в Украине выявлено 229 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это более чем вдвое меньше, чем за 16 июля, когда зарегистрировали 591 случай. Такой спад инфицирований давно стал традиционным для выходных.

Статистику приводит в Фейсбуке Минздрав.

По данным ведомства, среди зараженных 27 детей и четыре медработника.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы 382 человека;

летальных случаев - 8;

выздоровел 241 человек.

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 13 429 человек;

методом ИФА - 3 158 человек;

экспресс-тестами - 9 495 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (50) области, Киеве (43), Одесской (35), Винницкой (19) и Киевской (17) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели 2 244 495 человек;

выздоровели 2 181 198 человек;

летальных случаев - 52 726;

проведено ПЦР-тестов - 11 151 481.

В субботу "Страна" приводила подробную коронавирусную статистику по Украине за 16 июля.

Мы также рассказывали, что в Украине не будут вводить обязательную вакцинацию населения от коронавируса. Однако могут ввести пропуск в рестораны и ТРЦ по ковид-паспортам и тестам, как во Франции.