Пока точная дата встречи президента Украины Владимира Зеленского с Джо Байденом все еще остается неизвестной, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прибыла с визитом в США. Там она встретится с представителями Белого дома и Госдепа, а также послами иностранных государств.

Об этом сама Тихановская сообщила в Твиттере.

Визит должен продлиться пять дней. Сейчас пока еще не известно, встретится ли Тихановская с президентом Джо Байденом. Главной темой визита станет поиск путей преодоления кризиса в Беларуси и помощи ее жителям.

Полтора месяца назад Тихановская уже выступала по видеосвязи в Конгрессе: тогда она призывала ввести санкции против ведущих белорусских предприятий. Что, по ее мнению, могло бы способствовать передачи власти в Беларуси.

Напомним, Светлана Тихановская в прошлом году участвовала в президентских выборах в Беларуси и по официальным данным набрала чуть более 10% голосов. Победителем был объявлен нынешний правитель республики Александр Лукашенко. Однако оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Тихановская и некоторые другие лидеры оппозиции из-за преследований властями были вынуждены покинуть Беларусь.

Ранее мы писали, что Тихановская рассказала о неофициальной встрече с Зеленским в Литве.