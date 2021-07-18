Российская певица с украинскими корнями Лолита Милявская впервые подробно рассказала о проблемах со здоровьем у единственной дочери Евы. Артистка заявила, что у девушки синдром Аспергера.

В этом Лолита призналась в передаче "ДНК-шоу", которую она ведет на телеканале "Пятница!".

"Я не из тех, кто хотел детей. Наверное, на уровне подсознания это чувствовала. Что касается Евы, то у нас есть проблемы... Они ввиду недоношенности. Это не аутизм, это называется синдром Аспергера. Его поставили не так давно", - сообщила певица.

Милявская пояснила, как психическое заболевание проявляется у наследницы.

"Иногда есть зацикленность на предмете, необходимость что-то вертеть в руках. У меня это тоже есть. Также у нее не было готовности к эмоциональным переживаниям. Когда она слышала мои грустные песни, могла встать за кулисами и плакать: "Мамочке больно, мамочке больно..." - поделилась Лолита.

Согласно медицинским справочникам, синдром Аспергера - это психическое заболевание, характеризующееся коммуникативными трудностями. Больному нелегко дается взаимодействие с социумом, а мышление отличается стереотипностью. Набор интересов при этом с возрастом не меняется.

Ранее исполнительница не раз говорила, что во всем поддерживает дочь, которая проживает в Киеве с бабушкой.

"Дочь будет расти в том, что мне недодали с лихвой. В вербальном смысле. Да, у меня не растет Мэрилин Монро, не модель, но я ей все время говорю, что она красивая, хорошая, умная. Мы договорились с мамой, что она будет получать то, чего я не получала. Ко мне теперь тоже относятся бережнее", - как-то сказала Милявская.

Лолита родила дочь 3 ноября 1999 года. По документам отцом девочки является третий муж певицы Александр Цекало, хотя СМИ не раз писали, что биологический отец у нее другой. Однако кто он, неизвестно.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о жизни Евы, которую Лолита оберегает от чужих глаз.

Мы также сообщали, что в начале года певица в шестой раз вышла замуж.