В Нидерландах открыли мост, напечатанный на 3D-принтере. На церемонии ленту торжественно перерезал робот
В столице Нидерландов Амстердаме открыли первый в мире мост из стали, который был напечатан на 3D-принтере. Церемонию открытия посетила королева-консорт Нидерландов Максима, а красную ленту торжественно перерезал робот.
Об этом сообщает пресс-служба городского совета Амстердама.
Старый мост отправили на реставрацию. Вместо него в течение двух лет набережные канала Аудезийдс Ахтербургвал будет соединять стальной мост, напечатанный на 3D-принтере. Мост весит шесть тонн, изготовлен из нержавеющей стали и предназначен для пешеходов и велосипедистов.
Фото: amsterdam.nl
Кроме прочего, мост оборудован специальными датчиками датчиками, которые в случае необходимости просигнализируют о необходимости ремонта. Также с их помощью можно подсчитать, сколько пешеходов переходят мост каждый день.
Фото: amsterdam.nl
Фото: amsterdam.nl
Церемонию открытия посетила королева Максима. И, как видно на кадрах с мероприятия, красную ленту перед мостом торжественно перерезал ножницами робот.
Напомним, в Китае на 3D - принтере напечатали гигантские статуи Будды.
Также сообщалось, что античную скульптуру, которая была уничтожена в Ираке, восстановили на 3D-принтере.