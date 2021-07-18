Конституционный суд Армении оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии о результатах внеочередных парламентских выборов, согласно которым победила партия и.о. премьер-министра Николы Пашиняна "Гражданский договор".

Об этом сообщает Arka News.

"Оставить в силе решение ЦИК о результатах выборов в парламент, состоявшихся 20 июня 2021 года. Решение окончательное и вступает в силу с момента оглашения", - заявил председатель КС Армении Арман Диланян.

Напомним, 20 июня в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. В них победила партия Пашиняна, набрав почти 54% голосов. Основная борьба развернулась между "Гражданским договором" и сформированным экс-президентом Робертом Кочаряном блоком "Армения", у него 21,04%.

После этого блок "Армения", "Честь имею" и "Зартонк" обратились в суд с требованием признать результаты выборов недействительными. Блок "Армения" требовал расследовать предполагаемые нарушения.

Между тем Пашинян, после победы своей партии, заявил, что армянский народ провел "стальную" революцию. По его мнению, на выборах "произошло то, что ожидалось" - неизбежно победил гражданин.