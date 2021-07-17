Определены победители традиционного Каннского кинофестиваля 2021 года. "Золотую пальмовую ветвь", которая является самой известной наградой этого фестиваля, получил фильм "Титан" Джулии Дюкорно.

Об этом сообщает Indie Wire.

Гран-при Канн получили фильмы "Герой" режиссера Асгара Фархиди и "Купе номер шесть" режиссера Юххо Куосманен.

Лучшим режиссером стал Леос Каракс за фильм "Аннетт".

Награду за лучшую женскую роль получила Ренати Рейнсве (фильм "Самый плохой человек в мире".

Обладателем приза за лучшую мужскую роль стал Калеб Лендри Джонс (фильм "Нитра").

Лучший сценарий - "Сядь за руль моей машины" (Рюсуке Хамагути и Такамаса Оэ).

Приз жюри получили фильмы "Память" Апитчатпона Вирасетакула и "Колено Ахеда" Надава Лапида.

"Золотую камеру" за лучший дебют получила Антонета Аламат Кусиянович за фильм "Мурина".

74-й Каннский кинофестиваль проходил во Франции с 6 по 17 июля.

Как сообщала "Страна", в Нацсовете утвердили решение провести проверку телеканала "Интер" из-за показа "Собачьего сердца" и других советских фильмов.

Также мы писали о том, что Иван Дорн представил в Каннах российский фильм "Петровы в гриппе", в котором снимался.

Напомним, что Олег Сенцов возмутился, что ему не дали бюджетных денег на фильм "Кай".