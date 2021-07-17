Фильм "Бабий Яр. Контекст" украинского режиссера Лозницы получил награду на Каннском фестивале
На 740ом Каннском фестивале премию "Золотой глаз", которая присуждается за лучший документальный фильм, получил украинский режиссер Сергей Лозница за свою кинокартину "Бабий Яр. Контекст". Премию за первое место Лозница разделил с индийским режиссером.
Об этом сообщает пресс-служба Мемориального центра Бабий Яр в Facebook.
"Я благодарю Каннский фестиваль за приглашение показать фильм на этой прославленной сцене. Я благодарю уважаемых членов жюри за поддержку и высокую оценку нашей работы. Я благодарю Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" за возможность сделать этот фильм. Я благодарю мою замечательную команду. Надеюсь, что эта награда поможет фильму добраться до более широкой аудитории по всему миру. Но, конечно, я надеюсь, что этот фильм будет показан в Украине и станет предметом содержательного разговора. Такой разговор особенно важен для страны, на территории которой 80 лет назад произошли эти трагические события. Большое спасибо!", - сказал Сергей Лозница.
Документальный фильм "Бабий Яр. Контекс", - это проект Мемориального центра и режиссера Сергея Лозницы. Он состоит из эпизодов, которые смонтированы из архивных материалов. Материалы были сняты в период с 1941 года - начиная с вторжения нацистов на территорию СССР и по 1966 год, когда организовали первый конкурс на проект мемориала в Бабьем Яру. Каждый эпизод имеет законченный сюжет, так или иначе связанный с трагедией Бабьего Яра.
Это не первая премия Каннского фестиваля для Сергея Лозницы - в 2018 году его фильм "Донбасс" получил премию за лучшую режиссуру в конкурсной программе "Особый взгляд".
Также сообщалось, в 2018 году Украина прошла квалификацию и стала претендентом на "Оскар" с фильмом Лозницы "Донбасс".