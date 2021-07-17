На 740ом Каннском фестивале премию "Золотой глаз", которая присуждается за лучший документальный фильм, получил украинский режиссер Сергей Лозница за свою кинокартину "Бабий Яр. Контекст". Премию за первое место Лозница разделил с индийским режиссером.

Об этом сообщает пресс-служба Мемориального центра Бабий Яр в Facebook.

"Я благодарю Каннский фестиваль за приглашение показать фильм на этой прославленной сцене. Я благодарю уважаемых членов жюри за поддержку и высокую оценку нашей работы. Я благодарю Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" за возможность сделать этот фильм. Я благодарю мою замечательную команду. Надеюсь, что эта награда поможет фильму добраться до более широкой аудитории по всему миру. Но, конечно, я надеюсь, что этот фильм будет показан в Украине и станет предметом содержательного разговора. Такой разговор особенно важен для страны, на территории которой 80 лет назад произошли эти трагические события. Большое спасибо!", - сказал Сергей Лозница.



Документальный фильм "Бабий Яр. Контекс", - это проект Мемориального центра и режиссера Сергея Лозницы. Он состоит из эпизодов, которые смонтированы из архивных материалов. Материалы были сняты в период с 1941 года - начиная с вторжения нацистов на территорию СССР и по 1966 год, когда организовали первый конкурс на проект мемориала в Бабьем Яру. Каждый эпизод имеет законченный сюжет, так или иначе связанный с трагедией Бабьего Яра.

Это не первая премия Каннского фестиваля для Сергея Лозницы - в 2018 году его фильм "Донбасс" получил премию за лучшую режиссуру в конкурсной программе "Особый взгляд".

Также сообщалось, в 2018 году Украина прошла квалификацию и стала претендентом на "Оскар" с фильмом Лозницы "Донбасс".