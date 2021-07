В субботу, 17 июля, во Франции прошла церемония закрытия 74-ого Каннского фестиваля. Обладателя самого главного приза - Золотой пальмовой ветви, объявлял известный американский актер и режиссер Спайк Ли (Шелтон Джексон Ли). И сделал он это слишком рано - в самом начале церемонии.

Соответствующе видео обнародовал актер Кайл Бьюкенен в своем Тwitter-аккаунте.

"Вот дикий отрывок, в котором Спайк Ли случайно объявляет обладателя Золотой пальмовой ветви в самом начале церемонии закрытия", - подписал он видео.

На кадрах видно, как Спйк Ли начинает объявлять обладателя Золотой ветви - ее в этом году получил фильм "Титан" французской режиссерки Джулии Дюкорно. Его пытаются остановить сидящие рядом деятели киноискусства: "Подожди, подожди, нет!"

Возможно он не сумел преодолеть языковой барьер с другими участниками церемонии, которая в основном проходила на французском. Когда стало понятно, что произошел конфуз, он громко сказал в микрофон: "Английский!"

