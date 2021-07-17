В субботу, 17 июля, бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель впервые поучаствовала в программе "Большая деолигархизация" на телеканале "Украина 24".

В трехминутном выпуске речь шла о ситуации вокруг КСУ.

Мендель произнесла примерно 3-минутный монолог в котором, в духе тезисов Банковой, раскритиковала главу Конституционного суда Александра Тупицкого.

"Судебная система в Украине уже давно превратилась в симулятор - копию того, чего на самом деле не существует. Система выборочной справедливости, воображаемого правосудия и часто не воображаемого унижения. Такого, в которое превратилось для украинцев затяжное противостояние Александра Тупицкого фундаментальным реформам и здравому уму", - так начала свое выступление Мендель.

Далее она рассказала о том, что в прошлом году КСУ неожиданно отменил е-декларации, "которые не позволяют красть и брать взятки" и вспоминает ряд решений суда, которые Мендель назвала "пощечиной украинцам":

"Что это, если не пощечина самим украинцам. Разве открытость не основа справедливости", - задается вопросом Мендель.

"Зеленский не борется с конкретными личностями, он меняет систему. Он должен был стать на защиту государства", - считает экс-пресс-секретарь.

Ведь именно на государство, по словам Мендель, замахнулся КСУ во главе с Тупицким.

"Указом президента горе-управленца отстранили от... как это назвать? Разрушением государства", - рассужадет Мендель.

Юлия коротко описывает проблему: "Судьи становятся на защите коррупции, президент их устраняет, их коллеги-судьи восстанавливают их на должностях". Она констатирует, что "закоренелая коррумпированная кумовская система сопротивляется и не хочет меняться", но у президента будут подавать апелляцию на решение Верховного суда.

Заканчивает видеообращение Юлия угрозами о неком "суде совести", который придется отбывать "перед людьми"

"Ведь всегда есть другой суд - суд совести. Его нужно отбывать не перед коллегами, с которыми связывают длительные связи, а перед людьми. И в этом суде не существует симулякров", - говорит Мендель и на экране появляется заставка "Большой Деолигархизации"

"Итак, у Мендель сегодня дебют в программе "Деолигархизация". Передача под таким названием выходит на канале крупнейшего украинского олигарха Рината Ахметова. Мендель выступила с трехминутным монологом, где в ярких красках и с большим пафосом рассказала какой злодей глава Конституционного суда Тупицкий.

Речь в духе пропаганды по темникам Банковой. В общем у Арестовича, похоже, появился серьёзный конкурент", - комментирует речь Мендель Теlegram-канал "Политика Страны".

Напомним, 14 июля Верховный Суд признал указ президента Зеленского, который отменяет назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины, противоправным.

Также сообщалось, что Офис генпрокурора сообщил о новом подозрении в незаконном использовании ключа подписи платежных документов КСУ Тупицкому, который 13 июля выиграл суд, касавшийся указа Зеленского.