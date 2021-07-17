В Испании окурок привел к масштабному лесному пожару, пять человек пострадали, уничтожены 500 Га леса. Видео
В испанском автономном сообществе Каталония в курортном районе Альт-Эмпорда провинции Жирона начался лесной пожар, который уничтожил 500 гектаров леса. Пострадали пятеро людей.
Об этом сообщает Euro News в своем видео-сюжете в субботу, 17 июля.
Пожар начался на территории муниципалитета Льянса возле природного парка Кап-де-Креус. В борьбе с огнем задействовали около 80 пожарных расчетов, перекрыли четыре дороги.
Пострадали пятеро человек: четверо пожарных и один сотрудник подразделения по защите леса. Ради безопасности эвакуировали примерно 350 туристов и местных жителей.
"Сначала нам говорили оставаться дома, но затем вокруг нашего района все загорелось, до нас бы огонь тоже добрался, и мы решили уехать", - рассказывают эвакуированные.
По версии следователей, причиной начала пожара стал окурок, который бросил на дорогу водитель автомобиля.
#Spain | Firefighters used water-carrying planes on Saturday as they battled to control a wildfire in #CostaBrava region that has forced 350 people to be evacuated from their homes, the regional fire service said.https://t.co/Z3nXW6i2QU#Catalonia #wildfire pic.twitter.com/4avpKmUx9J— Alghadeer English (@alghadeertv_eng) July 17, 2021
Напомним, в России в Якутии и Челябинской области бушую лесные пожары. На их фоне в Якутске произошла экологическая катастрофа и небо окрасилось в оранжевый цвет.
Также сообщалось, что на Кипре бушует сильнейший за 40 лет лесной пожар. Погибло четыре человека.