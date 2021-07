В испанском автономном сообществе Каталония в курортном районе Альт-Эмпорда провинции Жирона начался лесной пожар, который уничтожил 500 гектаров леса. Пострадали пятеро людей.

Об этом сообщает Euro News в своем видео-сюжете в субботу, 17 июля.

Пожар начался на территории муниципалитета Льянса возле природного парка Кап-де-Креус. В борьбе с огнем задействовали около 80 пожарных расчетов, перекрыли четыре дороги.

Пострадали пятеро человек: четверо пожарных и один сотрудник подразделения по защите леса. Ради безопасности эвакуировали примерно 350 туристов и местных жителей.

"Сначала нам говорили оставаться дома, но затем вокруг нашего района все загорелось, до нас бы огонь тоже добрался, и мы решили уехать", - рассказывают эвакуированные.

По версии следователей, причиной начала пожара стал окурок, который бросил на дорогу водитель автомобиля.

#Spain | Firefighters used water-carrying planes on Saturday as they battled to control a wildfire in #CostaBrava region that has forced 350 people to be evacuated from their homes, the regional fire service said.https://t.co/Z3nXW6i2QU#Catalonia #wildfire pic.twitter.com/4avpKmUx9J