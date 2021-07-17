В РФ в Кемеровской области в ходе циркового выступления медведь внезапно напал на дрессировщиков.

Об этом сообщает сайт российского канала Рен-ТВ

В город Берёзовский приехал цирк шапито "Арлекин" с номером под названием "Ехали медведи". Когда его начали показывать, всё сразу пошло не так. Зверь два раза напал на циркачку: крепко вцепился в её ногу и повалил на пол.

Несмотря на происходящее, зрители особо не испугались (или сделали вид). Артистов бешеный медведь тоже не смутил: даже тогда, когда он напал в третий раз (уже на мужчину), они продолжили свою живодёрню выступление.

Как сообщала "Страна", медведь-альбинос атаковал украинских туристов на склонах горы Арарат. На второй день восхождения на высоте 3,8 тысячи метров альпинисты встретились с двумя медведями. Бурый сразу же убежал, а его собрат альбинос попытался напасть на группу.

Также мы писали о том, что сотрудники "Укрзализныци" внезапно обнаружили у себя двух медведей и решили отдать их голландцам. Косолапые находились на балансе Запорожской детской железной дороги.

Напомним, что в США начали делать прививки от коронавируса животным в зоопарках.