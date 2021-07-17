Главному бухгалтеру Конституционного суда Украины Наталье Осницкой предъявили подозрение в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы "Клиент Казначейства – Казначейство".

Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на источник в ГБР.

Как сообщается, главбуху КСУ вменяют то, что она якобы вступила в сговор с отстраненным Зеленским главой КСУ Александром Тупицким. Выполняя его указание, Осницкая, используя электронный ключ Тупицкого, как утверждает следствие, подписала более 200 бухгалтерских документов.

Тупицкому по этому делу, как уже сообщалось, также предъявили подозрение.

Историю будут раскручивать. А если Тупицкий и дальше не будет сдаваться в противостоянии с Зеленским и Офисом президента - не сомневаемся, найдутся и новые поводы для возбуждения против него дел.

Как сообщала "Страна", судья КСУ назвал сомнительным легитимность вердикта по конституционности закона о тотальной украинизации, так как участие двух судей в заседании было заблокировано.

Напомним, что Тупицкого вызвали в Офис генпрокурора для вручения нового подозрения.