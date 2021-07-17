В субботу, 17 июля, в курортном поселке Затока Одесской области из моря достали тело мужчины - 49-летнего отдыхающего из Черкасской области. Теперь правоохранители ищут его сына.

Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции Одесской области.

"Предварительно известно, что сегодня днем ​​отдыхающий из Черкасской области вместе со своим 13-летним сыном пошли купаться в море. Впоследствии тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти достали из воды", - сказано в сообщении.

Местонахождение ребенка на данный момент устанавливается. Точную причину смерти мужчины выяснит судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, в Ивано-Франковске во время отдыха 12-летняя девочка утонула в реке Быстрица.

Также сообщалось, что в Испании утонула украинка. В день трагедии женщина отдыхала возле моря с семьей. Она пошла купаться вместе с сыном и их накрыла волна, девушка успела позвать на помощь. Муж сразу бросился к воде, но он сумел вытащить из моря только сына, женщину сбила с ног еще одна волна и она утонула.