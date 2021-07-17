13 июля двое жителей Киева уехали из дома в направлении горы Памир Вижницкого района, с 16 июля ни один их них не вышел на связь. Правоохранители объявили их в розыск.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook.

В полицию 17 июля обратилась киевлянка, которая рассказала, что ее 42-летний муж Кочмар Дмитрий Михайлович вместе со своим 38-летним братом Кочмар Павлом Михайловичем уехал из дома в направлении горы.

Последний раз на связь они вышли 16 июля.

"По предварительной информации правоохранителей, мужчины могли направиться на гору Дуконя Верховинского района Ивано-Франковской области.

Поиски без вести пропавших до сих пор продолжаются. Сотрудники полиции обращаются ко всем, кому известна какая-либо информация о возможном местонахождении разыскиваемых, обращаться по спецлинии 102", - сказано в сообщении.

Напомним, в Винницкой области из-за ливней спасатели сутки искали пропавшую без вести несовершеннолетнюю девушку, которая поехала на велосипеде в магазин и не вернулась. Ее нашли в 12 километрах от дома - из-за непогода у девушки сломался велосипед и она не смогла вернуться домой.

Также сообщалось, что в Одесской области разыскивают пропавшую без вести выпускницу.