На Прикарпатье число пострадавших в результате массового отравления детей в летнем лагере увеличилось с пяти до семи.

Об этом сообщили в пресс-службе областном управления Госпродпотребслужбы.

"В инфекционное отделение Яремчанской ЦРБ по состоянию на 14:00 17 июля госпитализированы 7 детей в возрасте до 16 лет. Диагноз пострадавших - острый гастроэнтерит. Состояние легкое и средней степени тяжести. Дети отдыхали в загородном учреждении оздоровления и отдыха ООО "Делюкс-Кидс-Карпаты", что в с. Татар Надвирнянского района, заехали в лагерь 14 июля", - сообщили в облуправлении.

Фото: facebook.com/dpssif

В управлении сообщили, что начата проверка по факту отравления детей. Отобранные пробы готовых блюд и питьевой воды, а также проведены смывы на кишечную палочку и патфлору.

О результатах исследования в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.

Как сообщала "Страна", почти 100 человек отравились едой из суши-ресторана в Харькове. Причиной инцидента стал больной работник заведения.

Число пострадавших в результате массового отравления в харьковских ресторанах "Якитория" и "Мафия" увеличилось до 87, у 42 из них обнаружили сальмонеллу. У шести сотрудников ресторана выявили стафилококк.

Напомним, что полиция расследует отравление на мясокомбинате в Глобино, из-за которого пострадали 14 человек.