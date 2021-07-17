В России, в местечке Горино Ивановской области в водоем упал самолет, на борту которого находился только пилот. Увидев приближающихся сотрудников патрульно-постовой службы он сбежал.

Об этом сообщает IvanovoNews.

По предварительным данным упал самолет "Ан-2", но позже выяснилось, что это был самолет - парасоль. (Самолет-моноплан с крылом, расположенным над фюзеляжем и крепящимся к последнему при помощи подкосов).

По словам начальника отдела информации и общественных связей управления МВД по Ивановской области, пилот самолета - мужчина 1974 года рождения, который сбежал с места происшествия потому, что у него утонул телефон и он намеревался позвонить и сообщить о чрезвычайном происшествии.

В самолете находился только пилот, в результате аварии никто не пострадал. В качестве предварительной причины аварии назвали отказ двигателя.

Напомним, 16 июля в России под Томском пропал с радаров пассажирский авиалайнер Ан-28. В МЧС РФ заявили, что авиалайнер совершил жёсткую посадку. При этом все пассажиры выжили. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.