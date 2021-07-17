В российском Якутске из-за лесных пожаров произошло опасное загрязнение воздуха, горожанам рекомендуют не выходить на улицу и плотно закрывать окна и двери. На фоне сообщений о загрязнении очевидцы публикуют видео странных погодных аномалий - небо местами окрасилось в характерный оранжевый цвет.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные мониторинга качества воздуха IQAir

Согласно данным сервиса IQAir, Якутск — лидер рейтинга российских городов по уровню загрязнения атмосферы. 17 июля загрязнение воздуха в Якутске в 139 раз превысило рекомендуемые параметры Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В зависимости от района индекс качества воздуха составляет от 728 до 910 AQI

По информации МЧС Якутии, на 9:00 17 июля, на территории Якутии зарегистрировано 256 природных пожаров на общей площади 1,4 миллиона га.

За сутки возникло пять пожаров на общей площади 150 га. Ликвидировано 43 пожара на общей площади 128,4 тысячи га. За сутки количество пожаров уменьшилось на 38 очагов, площадь пожаров уменьшилась на 170,9 тысячи га за счет ликвидации очагов природных пожаров.

Из-за загрязнения воздуха небо в Якутске и окресностях окрасилось в оранжевый цвет

Напомним, в Якутии и Челябинской области бушую лесные пожары. В Челябинской области огонь перекинулся на поселок, пятнадцать домов охватило пламенем. Жителей эвакуировали.

Также сообщалось, что в Канаде из-за масштабных лесных пожаров остановили производство на урановом руднике. Перед началом природных пожаров в стране аномальная жара трижды побила температурный рекорд. Пожар осложнялся сухой и жаркой погодой.