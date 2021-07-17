В субботу, 17 июля в КВЦ "Парковый" должна была состояться неформальная встреча президента Владимира Зеленского с Кабинетом министров и депутатами от "Слуги народа". Однако встреча так и не состоялась, но ее перенесли на неопределённую дату.

Об этом "Стране" сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Встреча перенесена на чуть позже, так как это не праздная встреча "не о чем", а с конкретными тематическими панелями. Сейчас идёт подготовка этих панелей: вопросы, тема, спикеры, форматы. Немного не успеваем логистически и организационно. По дате — пока идут согласования", — сказал "Стране" Подоляк.

В то же время, по информации источников "Страны" во фракции "Слуга народа", президент Владимир Зеленский обиделся на нардепов за непослушание во время голосования, поэтому встреча сегодня не состоялась.

"По крайней мере, такова версия от замов главы фракции. Они говорят, что президент в обиде на то, что фракция не проголосовала за экологические законопроекты, которые увеличивали экологические сборы и ужесточали экологические нормы для промпредприятий. Как считается, провалу голосования активно содействовал Ринат Ахметов", — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что неформальную встречу Зеленского со "слугами перенесли с 17 июля на август.

Напомним, 13 июля фракция "Слуга народа" провела заседание фракции при участии Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.