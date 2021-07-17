В индийском штате Уттар-Прадеш 12 июля родился необычный младенец - у ребенка три головы. Малыша сочли воплощением бога и начали паломничества в дом семьи.

Об этом сообщает DailyStar.

Ребенок и его мать чувствуют себя хорошо, при этом женщина пережила "нормальную" и здоровую беременность, что сделало рождение трехголового малыша еще более удивительным. Две дополнительные головы прикреплены непосредственно к задней части его "нормальной" головы и даже имеют волосы.

Теперь семья ребенка страдает от многочисленных паломников, которые решили что малыш - воплощение Бога на земле.

Отметим, что в индуизме есть понятие Тримурти. Это триада, объединяющая трёх главных божеств индуистского пантеона (Брахму-Создателя, Вишну-Хранителя и Шиву-Разрушителя) в единое целое. Иногда Тримурти изображается как три бога, со сросшимися телами. На некоторых скульптурах Тримурти выглядит, как три головы на одном теле.

Напомним, британские врачи успешно разделили сиамских близнецов, сросшихся черепами.

Также сообщалось, что в США сестры-сиамские близнецы отказались от хирургического разделения. Они стали героинями фильма "Две сестры, одно тело", который вызвал всеобщее восхищение.