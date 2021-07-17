За 6 дней до Олимпиады Токио вновь обновил антирекорд полугодовой давности – за сутки зарегистрировано 1410 случаев коронавируса. В то же время сообщается, что член комиссии спортсменов от Международного олимпийского комитета (МОК) Ю Сын Мин заразился коронавирусом.

Об этом сообщил телеканал NHK на основании данных с мест и статистики Минздрава.

Как сообщили японские СМИ, член делегации МОК Ю Сын Мин прибыл в Японию, где у него и выявили коронавирус. Он находится в отеле на самоизоляции.

Сообщается, что перед полетом в Японию два теста на коронавирус показали отрицательный результат. Также известно, что он прошел полную вакцинацию от коронавируса.

Ю Сын Мину 38 лет, он был избран в комиссию МОК по окончании Олимпийских игр 2016 года. Он является олимпийским чемпионом 2004 года по настольному теннису в одиночном разряде, а также серебряным призером Игр 2012 года и бронзовым - 2008 года в командных соревнованиях.

На данный момент он возглавляет Федерацию настольного тенниса Южной Кореи.

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