В столице Пакистана Исламбаде похитили дочь посла Афганистана Наджибуллы Алихила Силсилу. После похищения неизвестные подвергли девушку жестоким пыткам. Она освобождена и находится в больнице.

Об этом сообщает Reuters в субботу, 17 июля.

Девушка возвращалась домой, ее схватили неизвестные лица и несколько часов жестоко пытали. После освобождения она находится в больнице, подробности о ее состоянии здоровья неизвестны.

"МИД решительно осуждает этот гнусный акт и выражает глубокую озабоченность по поводу безопасности дипломатов, их семей и сотрудников афганских политических и консульских миссий в Пакистане.

Министерство иностранных дел призывает правительство Пакистана незамедлительно принять необходимые меры для обеспечения полной безопасности посольства и консульств Афганистана, а также иммунитета дипломатов страны и их семей в соответствии с международными договорами и конвенциями", - сказано в заявлении МИД Афганистана.

В свою очередь, в заявлении министерства иностранных дел Пакистана говорится, что посольство Афганистана проинформировало его о нападении на Алихилу, когда она ехал в арендованном автомобиле. Полиция расследует "тревожный инцидент", и в отношении посла и его семьи были усилены меры безопасности.

Напомним, в Афганистане сейчас накаляется противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. 9 июля талибам удалось захватить главный пропускной пункт на границе с Ираном.

Также сообщалось, что в Афганистане заявили, что "Талибан" поддерживает Пакистан.