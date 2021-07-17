На трассе Киев - Чоп (в сторону Коростышева) произошло ДТП с участием автомобиля Skoda и велосипедиста. В направлении Житомира движение ограничено

Об этом сообщает dtp.kiev.ua

"Смертельное ДТП на Житомирской трассе: авто сбило велосипедиста, мужчина скончался мгновенно, тело отбросило в кювет. В направлении Житомира трасса перекрыта. Очень большая пробка. Полиция на месте", - пишут очевидцы

Как сообщала "Страна", в Луганской области перевернулся автобус "Харьков - Станица-Луганская". В результате ДТП телесные повреждения получили девять пассажиров, они были доставлены в Счастьенскую городскую больницу.

А под Львовом подросток за рулем легковушки выехал на встречку и врезался в грузовик. "В результате ДТП две пассажирки ВАЗ погибли на месте происшествия, водителя госпитализировали в городскую детскую больницу Львова", - рассказали в ОГА.

Напомним, что названы причины аварии с автобусом под Ровно, в которой пострадали 23 человека. По информации правоохранителей, водитель избегал наезда на пешехода, который двигался по проезжей части навстречу. Он управлял двухэтажным автобусом марки "Setra".