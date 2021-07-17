Бывший министр здравоохранения Украины Максим Степанов прокомментировал "Стране" новый нелегальный бизнес, который набирает популярность в Украине: подделку паспортов вакцинации для выезда в Евросоюз.

"Я слышал о такой практике. Здесь существует два аспекта. Первое - это уголовное преступление. То есть, это подделка соответствующего типа документов, за которое точно предусмотрено уголовное наказание. Если такое преступление совершается, то его нужно раскрывать и наказывать виновных, чтобы другим было неповадно. Правоохранительным органам для того, чтобы вскрыть данный факт, необходимы желание и несколько дней работы", - объясняет он.

Кроме этого, экс-министр полагает, что в торговле псевдопаспортами замешаны медицинские работники, которые просто "выливают" препарат, чтобы внести дозы вакцины в ковид-сертификат как использованные.

"Второй аспект - непосредственно люди, которые идут на это. Соответственно, человека кто-то регистрирует, как получившего первую и вторую дозу, а этот неиспользованный препарат нужно куда-то деть. Логика подсказывает, что его выливают, а человек платит деньги за то, чтобы потенциально полежать под аппаратом ИВЛ. Я хочу напомнить, что COVID-19 – это не ОРВИ, это болезнь, которая приводит к смерти и инвалидизации, а люди, которые ее побеждают, очень часто страдают пост-ковидным синдромом. После такой псевдовакцинации потребителю этих услуг точно нужно обращаться к психиатру", - подытожил Степанов.

Как сообщала "Страна", коронавирус привел, примерно, к каждой девятой смерти в Украине.

Напомним, после скандала с нарушениями при транспортировке вакцины Pfizer глава Национальной медицинской палаты Украины обвинил Минздрав во лжи. По его словам, подобные нарушения холодовой цепи при перевозке вакцины происходят тотально по всей Украине, просто пока только один этот факт в Харькове получилось предать публичной огласке.

Ранее в Минздраве рассказали, когда и какой вакциной детей в Украине будут прививать от коронавируса.