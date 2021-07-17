Президент Украины Владимир Зеленский встретится со своим американским коллегой Джо Байденом ориентировочно в последние числа текущего меся или в начале августа.

Об этом пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров сказал "Общественному".

"Встреча планируется на последние дни июля, первые дни августа, примерно в этом диапазоне", - заявил Никифоров.

Как рассказал пресс-секретарь, дату встречи сместили, но он посоветовал "не делать из этого трагедию". При этом информацию о том, что Белый дом отложил встречу якобы из-за скандала со сменой руководства НАК "Нафтогаз" Никифоров опроверг.

"Эта информация не является правдой. Это зависит от логистических и протокольных вещей. Встреча активно готовят, дать согласовывают, никто никому ультиматумов не ставят", - заявил он.

Напомним, Зеленского пригласил в Вашингтон глава Белого дома Джо Байден во время телефонного разговора лидеров стран, который состоялся 7 июня.

В Офисе президента Украины пообещали в ближайшее время обнародовать дату визита Зеленского в США. Все согласования и приготовления уже находятся на финальном этапе.