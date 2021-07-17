Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным жертв, которые погибли от наводнений в Западной Европе. Глава государства сказал, что Киев в такое сложное время всегда остается рядом с европейскими друзьями.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента на своей странице в Facebook.

"Сочувствую родным жертв ужасных наводнений в странах Западной Европы, которые унесли жизни более 150 человек. Надеюсь, что последствия этой катастрофы будут ликвидированы как можно быстрее, а все пострадавшие получат необходимую помощь", - сказал президент.

Напомним, уже около недели страны Западной Европы, в частности Германия, Бельгии и Нидерландов, страдают от наводнений. В Германии из-за обилия осадков вышла из берегов река Рейн, стихия привела к смерти более 130 человек, многие пропали без вести, несколько городов отрезало от внешнего мира. Эвакуируют целые жилые районы. "Страна" подробно рассказала, как ФРГ переживает потоп.

В то же время в Бельгии и Нидерландах из-за сильных дождей из берегов вышла река Маас. В Бельгии за сутки выпало больше месячной норы осадков. От наводнений пострадали города, погибли и пропали без вести десятки человек.