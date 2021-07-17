В Хакасии начали разворачивать временный госпиталь с военными медиками для помощи населению в лечении коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

"Два самолета Ил-76В военно-транспортной авиации доставили личный состав и медицинское оборудование мобильного госпиталя в столицу Республики Хакасия город Абакан с военного аэродрома Шагол Челябинской области. Военнослужащие приступили к развертыванию приемного отделения на базе реабилитационного центра им. А. Лебедя в городе Черногорске", - сказали в Минобороны РФ.

По данным министерства, в ближайшее время планируется провести совместное совещание с гражданскими специалистами республики, где будет определен порядок и объем работы военных медицинских работников.

В составе госпиталя - 67 военных врачей и младших медицинских специалистов Центрального военного округа, отделение анестезиологии и реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также лаборатория ПЦР-диагностики.

Как сообщала "Страна", медики нашли группу препаратов, которые помогают пациентам с тяжелым течением коронавируса. Речь идет о статинах - препаратах, которые снижают уровень холестерина в крови. У этих препаратов есть противовоспалительные свойства.

Напомним, что женщины-военные на параде в День независимости Украины будут маршировать в туфлях на каблуках, но со шнурками. В то же время выпустить женщин в полевой форме, по мнению министра обороны Украины Андрея Тарана, будет не уместно, потому что они не боевая часть.