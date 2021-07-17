Акция протеста против введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации проходят во Франции, в Париже.

Об этом в субботу, 17 июля сообщает РИА Новости.

Аналогичные митинги против обязательных санитарных пропусков для посещения кафе и ресторанов продолжаются с понедельника сразу в нескольких городах Франции.

По решению властей, с начала августа в бары и рестораны Франции нельзя будет попасть без свидетельства о вакцинации, либо свежего отрицательного теста на коронавирус.

На акциях демонстранты выходили на улицы с плакатами, критикующими меры правительства. Они скандировали: "Свободу!", на транспарантах было написано: "Как далеко вы еще зайдете?". Несколько сотен человек под лозунгами: "Нет - санитарному пропуску!" участвовало в спонтанной манифестации в Бордо и Анси.

После стычки с правоохранительными органами, применившими слезоточивый газ, демонстранты разошлись.

В понедельник вечером президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телевизионного обращения объявил о введении обязательной вакцинации медицинского персонала и ряда других категорий работников в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране из-за штамма "дельта".

Кроме этого, французский лидер сообщил о введении с августа санитарного паспорта для посещения баров, ресторанов и торговых центров. Только привитых и получивших отрицательный результат теста на коронавирус будут с этого времени пускать в самолеты и поезда дальнего следования.

Мы разбирались, как во Франции протестуют против введения "пропусков" в рестораны и торговые центры.

Напомним, что не сделавшие прививок от коронавируса медики Франции с сентября не смогут работать и получать зарплату.