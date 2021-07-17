Президент федерации профессионального кикбоксинга Самарской области тренер Алексей Рясков, который обвинялся в убийстве вдовы российского банкира Дмитрия Пузикова, найден мертвым.

Об этом сообщает "Интерфакс" в субботу, 17 июля.

Ранее его перевели в медицинское учреждение Федеральной служба исполнения наказаний. В палате его обнаружили мертвым, сейчас на месте происшествия работают следователи.

Как сообщают российские СМИ, по предварительной информации Рясков покончил с собой - повесился на поясе от халата, который он привязал к решетке.

Напомним, Екатерина Пузикова - вдова Дмитрия Пузикова, самарского банкира, который был отравлен в 2012 году. Ее подозревали в его убийстве. В начале июля текущего года женщину нашли мертвой. На ее теле были повреждения в области головы.

По подозрению в ее убийстве на следующий день задержали Ряскова - он признал свою вину.

Также сообщалось, что в медицинском лицее под Харьковом повесился 44-летний учитель физкультуры. За несколько дней до самоубийства он получил звание учителя высшей категории. Суицид преподаватель совершил прямо в здании учебного заведения.