Российского музыканта и актера Петра Мамонова, который умер от коронавируса, похоронили на Центральном кладбище подмосковного города Верея. С артистом прощались близкие, коллеги, поклонники и местные жители.

Об этом сообщает "РИА Новости".

После окончания погребения близкие и поклонники Мамонова не расходились, еще около получаса стояли у могилы артиста. Среди них и вдова Мамонова - Ольга, которая поблагодарила присутствующих. "Спасибо, что проводили его", - сказала Мамонова.

Перед этим артиста отпевали и прощались в Донском монастыре в Москве, куда пришли десятки его поклонников, в том числе представители байкерского клуба "Ночные волки", которые затем сопровождали машину с гробом.

Как известно, Мамонов - основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз", "Царь" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль монаха в "Острове" принесла ему множество наград.

Напомним, Петр Мамонов скончался в среду в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных коронавирусом.

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