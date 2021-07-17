В Успенском районе Краснодарского края России на девочку 2008 года рождения напала львица, когда ребенок пытался сфотографироваться с опасным хищником. Полицейские проводят проверку по факту инцидента, а в прокуратуре говорят, что лев находился там незаконно.

Об этом сообщает Интерфакс-Россия.

"Проводится проверка по факту нанесения царапин ребенку 2008 года рождения, во время попытки сфотографировать животное. В результате происшествия ребенок получил поверхностные рваные раны правого предплечья и кисти", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным прокуратуры дикое животное, напавшее на ребенка на Кубани, находилось на базе отдыха незаконно.

Как сообщала "Страна", в Чехии домашний лев растерзал своего хозяина. Михал Прасек собирался делать бизнес на львятах.

А под Одессой 9 обезьян сбежали из зоопарка и начали грабить сады у дачников. Кроме обезьян, в частном зоопарке, из которого сбежали животные, по словам Слащева, находятся еще анаконда и крокодил.

Напомним, что в Тернопольской области львица из зоопарка напала на 13-летнего мальчика. На снятом мамой 13-летнего парня видео видно, что ребенок сперва дразнил животное. Животное же лапой пыталось и поймало его.