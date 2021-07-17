В Бельгии, где произошло мощное наводнение, в городе Пепинстер во время интервью его мэра Филиппа Годена частично обрушился один из домов. Видео произошедшего опубликовало издание Guardian.

Задняя стена затопленного дома начала разрушаться, пока мэр говорил, и ситуация быстро ухудшалась, поскольку мебель и другие предметы домашнего обихода проваливались через пол и падали в воду.

Через несколько мгновений камеры записали двух мужчин, который прыгнули с крыши дома на соседнее здание.

Город Пепинстер сильно пострадал от наводнения, десятки домов были полностью или частично разрушены.

Видео: youtube.com/Guardian News

Мы разбирались, как на Германию обрушилось наводнение и как его последствия скажутся на выборах.

Как сообщала "Страна", в пострадавших от наводнения районах Германии начались перебои с электричеством. Тысячи жителей в наиболее пострадавших регионах были вынуждены покинуть свои дома из-за разрушений и подтоплений.

Напомним, что на Закарпатье 12-летняя девочка во время наводнения спасла четверых детей. Девочка была дома с младшим братом, когда всю улицу, двор и дом начала заливать вода. Но отважная Таня не поддалась панике.