Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель станет постоянным колумнистом в программе "Большая деолигархизация" на телеканале "Украина 24", принадлежащему холдингу "Медиа Группа Украина" олигарха Рината Ахметова.

Об этом сообщил главный редактор телеканала "Украина" Юрий Сугак.

"Юлия Мендель присоединилась к команде проекта "Великая деолигархизация"! События развиваются и мы расширяем президентский пул в команде еженедельной итоговой программы "Большая деолигархизация", которая выходит в эфир каждую субботу в 22:00 на "Украина 24" и каждый понедельник в 0:10 на канале "Украина", - написал он.

По его словам, дебютную видеоколонку для "Большой деолигархизации" можно будет увидеть сегодня в 22:00.

Напомним, весной 2021 года Мендель написала заявление об отставке с поста пресс-секретаря президента. По словам источника "Страны", ее работой был недоволен руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Мендель на должности пресс-секретаря Зеленского сменил телеведущий телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров.

1 июля Мендель сообщила, что написала книгу мемуаров о своей двухгодичной работе в ОП. Недавно она зачитала отрывок из книги, в котором говорится о ее жизненном пути и давлении России, которое она успела ощутить.

Также сообщалось, что Мендель после отпуска займет должность внештатного советника руководителя Офиса президента Андрея Ермака по связям с иностранными СМИ.

Чем запомнилась Мендель на посту пресс-секретаря подробно писала "Страна".