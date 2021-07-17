Ранним утром субботы, 17 июля, примерно в 04.13 в Луганской области на 68 км автодороги Н-21 (недалеко от города Счастье) произошло ДТП. Перевернулся маршрутный микроавтобус "Мерседес спринтер".

В результате ДТП телесные повреждения получили девять пассажиров, они были доставлены в Счастьенскую городскую больницу. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

По предварительной информации, автомобиль "Мерседес" сообщением Харьков - Станица-Луганская перевернулся в результате того, что водитель микроавтобуса пытался избежать столкновения с препятствием, которое внезапно возникшей на дороге: с автомобильной шиной, которая лопнула на автомобиле "Рено Магнум", который двигался впереди. На место происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы.

Фото: kh.depo.ua

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Как сообщала "Страна", названы причины аварии с автобусом под Ровно, в которой пострадали 23 человека.

Напомним, что под Львовом подросток за рулем легковушки выехал на встречку и врезался в грузовик. Есть погибшие.