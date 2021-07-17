С понедельника, 19 июля, в Эстонии начнут действовать новые правила въезда из стран Европы. При этом Украина вошла в "зеленый список", поэтому граждане нашей страны могут не проходить по приезду изоляцию и не делать тест.

Об этом сообщили в МИД Эстонии.

Ведомство внесло Украину в список стран за пределами Европейского союза, резидентам которых разрешен въезд в Эстонию, в том числе в туристических целях. Для попадания в "зеленый список" в стране уровень инфицирования в течение двух недель не должен превышать 75,1 новых случаев на 100 тысяч человек в день.

По данным МИД, украинцам не нужно делать тест на коронавирус - как при въезде в страну, так и за несколько дней до этого. Кроме того, не нужно будет соблюдать 10-дневную самоизоляцию по прибытию в страну. Правила будут действовать с 19 по 25 июля.

В эстонском "зеленом списке" также США, Израиль, Албания, Молдова, Азербайджан, Япония, Армения, Северная Македония, Сербия и другие.

В "красном списке" стран на данный момент Андорра, Испания, Нидерланды, Кипр, Люксембург, Португалия, Великобритания.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше изменили правила въезда для прилетающих в страну туристов.

Также сообщалось, что с 18 июля Германия откроет въезд в страну для всех резидентов Украины .