Руководитель национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика заявил, что во время пятой волны вакцинации от коронавируса будет разрешена иммунизация детей.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Во время пятой волны будет разрешаться вакцинация детей, но нужно будет смотреть по нашим рекомендациям, каким именно детям в первую очередь нужно будет давать преимущество", - сказал Заика.

По его словам, детей будут прививать по рекомендации врачей, укол будут делать вакциной Pfizer.

"Если мы говорим о детях 12-16 лет, то знайте, что это Pfizer и там будет четкий алгоритм, в каких случаях. Например, ребенок едет за границу на учебу, соревнования, на какие-то конкурсы и это путешествие предусматривает две вакцинации", - рассказал Заика.

Напомним, бывший глава Минздрава Степанов предложил платить пенсионерам по 500 гривен за вакцинацию.

Ранее сообщалось, что до конца лета Украина получит девять миллионов доз вакцин четырех производителей.

Кроме того, мы писали о том, где в Украине сейчас можно уколоться американской вакциной Pfizer и кому ее дадут.