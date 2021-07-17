Власти США считают, что 24 американских дипломата в Вене могли подвергнуться атаке. У них выявили так называемый "гаванский синдром".

Об этом сообщает AP.

Так, проблемы со здоровьем обнаружили у дипломатов, сотрудников разведки в Вене. Люди начали жаловаться на проблемы со здоровьем вскоре после инаугурации президента США Джо Байдена в январе этого года.

"Правительственные агентства США называют проявления симптомов у сотрудников "аномальными или необъяснимыми инцидентами со здоровьем", однако в частных беседах директор ЦРУ Уильям Бернс называет их не инцидентами, а атаками", - сообщает The New Yorker.

При этом источники Politico утверждали, что российское ГРУ является единственной спецслужбой, которая имеет технологии для атак "направленной энергии".

"Гаванский синдром" был так назван после инцидента на Кубе в 2016 году, когда американские дипломаты начали массово жаловаться на сильные головные боли, тошноту, усталость и ухудшение координации и слуха.

В 2018 году похожие симптомы были и у американских сотрудников в Китае, а в этом году такие инциденты были зафиксированы на территории США.

Напомним, в США обещают платить за информацию, которая поможет установить личность или местонахождение хакеров, действующих по указанию иностранного правительства и совершающих атаки против важнейших объектов инфраструктуры страны. Сумма вознаграждения может достигать 10 миллионов долларов.

Также мы писали о том, что Блинкен назвал потери США от хакерских атак и пригрозил России.